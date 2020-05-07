РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

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РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

Российский футбольный союз поддерживает возобновление розыгрыша чемпионата страны, сообщает "Чемпионат".

Несмотря на желание руководителей отдельных клубов досрочно завершить сезон, РФС склоняется к варианту с его продолжением.

Такого же мнения придерживаются большинство футболистов, выступающих в лиге. Они настроены играть, поскольку это необходимо для их профессионального развития.

Напомним, что в РПЛ осталось провести восемь туров. "Зенит" уверенно лидирует в национальном первенстве, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" сделал заявление о возобновлении РПЛ. | http://soccernews.ru
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