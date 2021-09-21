РФС определился с заменой для Кашшаи на посту главы департамента судейства

Стало известно, кто станет новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза.

Этот пост займёт 64-летний бывший арбитр Виктор Перейра. О его назначении будет объявлено в четверг.

Португалец заменит Виктора Кашшаи, с которым расторгли контракт неделю назад.

Перейра ранее возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии. Также он много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

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