РФС определился с заменой для Кашшаи на посту главы департамента судейства
Стало известно, кто станет новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза.
Этот пост займёт 64-летний бывший арбитр Виктор Перейра. О его назначении будет объявлено в четверг.
Португалец заменит Виктора Кашшаи, с которым расторгли контракт неделю назад.
Перейра ранее возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии. Также он много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
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