РФС опубликовал официальное заявление о приостановке футбольных турниров в России

Российский футбольный союз выпустил пресс-релиз по итогам сегодняшнего заседания Бюро Исполкома.

Сообщается, что принято решение "в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями".

То есть приостановлены более чем на три недели РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, Кубок России и другие менее значимые соревнования.

Стоит отметить, что в России уже зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом.

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