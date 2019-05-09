РФС опубликовал поздравление с Днём Победы

Российский футбольный союз на своём официальном сайте поздравил всех с Днём Победы, который отмечается сегодня, 9 мая.

"Российский футбольный союз поздравляет ветеранов, участников Великой Отечественной войны и всех россиян с 74-й годовщиной Великой Победы! В этот день мы вспоминаем подвиг советского народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память всем тем, благодаря кому мы имеем мирную жизнь!" - говорится в публикации РФС.

Напомним, что матчи 28-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память погибших в Великой Отечественной Войне, а также в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.

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