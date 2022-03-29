РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
Фото: РФС
РФС опубликовал расходы клубов и футболистов на услуги посредников по итогам 2021 года.
1. "Спартак" - 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей
2. "Динамо" - 6 534 976 евро
3. "Локомотив" - 465 250 327 рублей
4. ЦСКА - 3 882 422 евро
5. "Рубин" - 3 294 302 евро
6. "Ростов" - 3 001 795 евро
7. "Зенит" - 2 687 500 евро
8. "Краснодар" - 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов
9. "Крылья Советов" - 66 000 000 рублей
10. "Оренбург" - 23 011 000 рублей
11. "Сочи" - 240 000 евро
12. "Ротор" - 17 250 000 рублей
13. "Химки" - 8 300 000 рублей
14. "Нижний Новгород" - 5 320 000 рублей
15. "Алания" - 4 378 000 рублей
16. "Торпедо" - 4 000 000 рублей
17. "Уфа" - 3 000 000 рублей
18. "Чайка" - 2 151 000 рублей
19. "Торпедо-Владимир" - 2 000 000 рублей
Также не пропустите: В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ
-
Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола
-
Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"
-
У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"
-
В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева
-
Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову
-
Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
-
В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России