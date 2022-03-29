РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер

Фото: РФС

РФС опубликовал расходы клубов и футболистов на услуги посредников по итогам 2021 года.

1. "Спартак" - 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей

2. "Динамо" - 6 534 976 евро

3. "Локомотив" - 465 250 327 рублей

4. ЦСКА - 3 882 422 евро

5. "Рубин" - 3 294 302 евро

6. "Ростов" - 3 001 795 евро

7. "Зенит" - 2 687 500 евро

8. "Краснодар" - 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов

9. "Крылья Советов" - 66 000 000 рублей

10. "Оренбург" - 23 011 000 рублей

11. "Сочи" - 240 000 евро

12. "Ротор" - 17 250 000 рублей

13. "Химки" - 8 300 000 рублей

14. "Нижний Новгород" - 5 320 000 рублей

15. "Алания" - 4 378 000 рублей

16. "Торпедо" - 4 000 000 рублей

17. "Уфа" - 3 000 000 рублей

18. "Чайка" - 2 151 000 рублей

19. "Торпедо-Владимир" - 2 000 000 рублей

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