РФС опубликовал заявление о допинг-скандале с участием российских футболистов
В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о разбирательстве, которое проводит ФИФА в отношении нападающего "Ростова" Владимира Обухова.
"Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу", - говорится в заявлении РФС.
Помимо Обухова фигурантами допинг-дела являются защитник пермской "Звезды" Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Напомним, что за нарушение антидопинговых правил спортсменам грозят дисквалификации на срок до четырёх лет.
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