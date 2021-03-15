РФС опубликовал заявление о допинг-скандале с участием российских футболистов

В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о разбирательстве, которое проводит ФИФА в отношении нападающего "Ростова" Владимира Обухова.

"Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу", - говорится в заявлении РФС.

Помимо Обухова фигурантами допинг-дела являются защитник пермской "Звезды" Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Напомним, что за нарушение антидопинговых правил спортсменам грозят дисквалификации на срок до четырёх лет.

Не пропустите: Агент Обухова отреагировал на информацию о скрытии положительной допинг-пробы. | http://soccernews.ru