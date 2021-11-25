РФС опубликовал заявление о задержании экс-директора "Тамбова" Худякова
Фото сайт "Тамбова"
В Российском футбольном союзе отреагировали на новость о задержании бывшего спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова.
"РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе. Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба "Тамбов" и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию", - сообщила пресс-служба РФС.
Худякова задержали в Московском регионе, после чего доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.
В октябре стало известно о задержании бывшего генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой, которой инкриминируют присваивание бюджетных денег.
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