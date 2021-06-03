РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбительный твит в адрес ЦСКА
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 60 тысяч рублей за оскорбительный твит в адрес ЦСКА.
"В связи с допущенными работниками "Спартака" нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к ФК «Спартак-Москва» санкции в виде замечания и штрафа в размере 60 000 рублей", — говорится в заявлении на сайте РФС.
Напомним, что 25 апреля после матча 27-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (1:0) в официальном Twitter-аккаунте красно-белых появилась запись со словами: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?".
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб с уважением отнесся к решению Комитета по этике и выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за данной ситуации.
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