РФС оштрафовал "Тамбов" на полмиллиона рублей
На заседании Комиссии РФС было принято решение оштрафовать "Тамбов" на полмиллиона рублей.
Причиной наказания является нарушение клубом правил взаимодействия с агентами игроков.
После 24 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последнем месте, имея в активе 13 очков.
Напомним, что зимой клуб чуть было не снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.
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