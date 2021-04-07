РФС оштрафовал "Тамбов" на полмиллиона рублей

На заседании Комиссии РФС было принято решение оштрафовать "Тамбов" на полмиллиона рублей.

Причиной наказания является нарушение клубом правил взаимодействия с агентами игроков.

После 24 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последнем месте, имея в активе 13 очков.

Напомним, что зимой клуб чуть было не снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

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