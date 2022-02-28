РФС оспорит исключение России из турниров ФИФА и УЕФА

1 Теги рфсроссияфифауефа

РФС оспорит исключение России из турниров ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз намерен оспорить отстранение сборной России и российских клубов из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, сообщается на официальном сайте РФС.

"Это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства", - говорится в заявлении.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

Не пропустите: Рамос может перебраться в МЛС. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Поддерживаю! Пусть оспорит у Господа Бога! ))))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

"Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов