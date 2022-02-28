РФС оспорит исключение России из турниров ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз намерен оспорить отстранение сборной России и российских клубов из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, сообщается на официальном сайте РФС.

"Это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства", - говорится в заявлении.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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