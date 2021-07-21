РФС отказал четырем тренерам, которые хотели возглавить сборную России

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло обсуждал с РФС свое возможное возвращение в национальную команду.

"На финале Евро-2020 в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают.

Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались", - сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что сейчас главным фаворитом на пост тренера сборной России считается Штефан Кунц.

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