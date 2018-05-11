РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон

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РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон

Сегодня прошло очередное заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов.

Сообщается, что за не выполнение обязательных условий, лицензии на следующий сезон не получили "Амкар", "Ростов" и "Тосно".

У клубов есть возможность подать апелляцию, которая будет рассмотрена в конце месяца.

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