РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина
Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков решил отказать "Зениту" в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.
"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола...
Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение", - написал в инстаграме главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти,на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания♂️)....так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола...Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола...На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение.
Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина. | http://soccernews.ru
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