РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ

Теги рплсергей прядкин

РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ

Сегодня, 24 января, избирательный комитет РФС рассмотрел протокол выборов президента РПЛ.

По итогам рассмотрения РФС признал неправомерным избрание президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок.

Таким образом, будут проведены новые выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета.

Напомним, что кандидатуру 58-летнего функционера на досрочных выборах, которые прошли на прошлой неделе, единогласно поддержали все клубы лиги.

А еще: Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина| http://soccernews.ru
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