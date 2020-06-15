РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

РФС провел внутреннее расследование в связи с ошибкой в регламенте Кубка России и путаницей с место проведения матча 1/2 финала "Зенит" - "Спартак". Об этом сообщается в телеграм-канале "Мутко против".



По итогам расследования, два сотрудника организации - руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов были отстранены. Специалисты не будут уволены с учетом их заслуг.



Напомним, полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" состоится в Санкт-Петербурге.

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