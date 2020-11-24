РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
Два арбитра чемпионата России отстранены на время проведения проверки. Принимать участия в матчах пока не могут Максим Матюнин и Алексей Качанов. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, арбитры подозреваются в участии в договорных матчах в сезоне-2018/19 и в ставках на результаты этих игр. Ранее их допрашивала полиция.
"В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры", - сообщили в пресс-службе РФС.
А еще: Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси
-
Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"
-
Милонов поддержал Широкова в деле об избиении арбитра. Депутата обвинили в давлении на суд
Лента новостей
-
Левандовски высказался об отмене церемонии вручения "Золотого мяча"
-
"Кальяри" интересуется хавбеком "Сочи" Цаллаховым
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лацио" в ЛЧ
-
Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ
-
Клопп не стал раскрывать состав "Ливерпуля" на матч с "Аталантой"
-
"Барселона" рассматривает Гарая на замену травмированному Пике
-
РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат
-
Крыховяк рассказал о значении еврокубков для "Локомотива"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"
-
Карпин с игроками команды посадили деревья на территории "Ростов Арены"
-
Василий Уткин рассказал об ожиданиях от матча "Зенита" с "Лацио"
-
Глава селекционного отдела ЦСКА считает Влашича сильнейшим игроком РПЛ
-
"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси
-
Игроку Чемпионшипа грозит дисквалификация за то, что он хватал соперника за гениталии
-
Экс-игрок "Барселоны" Халилович стал игроком "Бирмингема"
-
Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)
-
Маскерано отказался возвращаться в "Барселону" на подмену Пике
-
Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА - "Фейеноорд"
-
"Барселона" может заменить травмированного Пике экс-защитником "Реала"