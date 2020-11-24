РФС отстранил двух судей по подозрению в участии в договорных матчах и ставках на результат

Два арбитра чемпионата России отстранены на время проведения проверки. Принимать участия в матчах пока не могут Максим Матюнин и Алексей Качанов. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, арбитры подозреваются в участии в договорных матчах в сезоне-2018/19 и в ставках на результаты этих игр. Ранее их допрашивала полиция.

"В отношении судей Максима Матюнина и Антона Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры", - сообщили в пресс-службе РФС.

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