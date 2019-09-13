РФС ответил "Локомотиву" на критику календаря Кубка России

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников отреагировал на заявление пресс-службы "Локомотива" касательно решения союза проводить все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.

Напомним, что "железнодорожники" остались недовольны таким календарём, посетовав, что клубу-участнику еврокубков не предоставили никаких преференций.

"И РФС, и РПЛ готовы идти навстречу клубам, которые представляют нашу страну в еврокубках. Но сначала клубы должны договориться между собой о переносе матча. Как мы понимаем, "Локомотив" не смог согласовать с "Зенитом" другую дату.

Если говорить о матчах Кубка России, то мы решили, что команды должны играть в один день, это спортивный принцип, чтобы иметь одинаковое время на подготовку к очередному туру РПЛ. "Локомотив" хотел сыграть матч Кубка 24 сентября. До этого у них матч 22-го числа. Это означает, что на игру с "Балтикой" полетел бы неоптимальный состав. Но это противоречит стратегии турнира. Как и другое предложение "Локомотива" - перенести игру на 9 октября. То есть на период "окна" на игры европейских сборных.

РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола - увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми", - сказал Мельников.

Стоит отметить, что в период с 14 сентября по 1 октября, то есть за 18 дней, "Локомотив" проведёт 6 матчей - 3 в РПЛ, 2 в ЛЧ и 1 в Кубке России.

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