РФС ответили, зачем нужны реформы лиг

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РФС ответили, зачем нужны реформы лигФото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте дал ответ на вопрос: "зачем нужны реформы лиг?".

"В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.

При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет. Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет). Во-вторых, сильный клуб = сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт — как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности", - говорится в ответе РФС.

Также не пропустите: РФС реформирует российские футбольные лиги. | http://soccernews.ru
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