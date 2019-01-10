РФС планирует перенести с февраля три четвертьфинальных матча Кубка России

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РФС планирует перенести с февраля три четвертьфинальных матча Кубка России

Российский футбольный союз планирует перенести ответные четвертьфинальные матчи Кубка России. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов

"В данный момент мы изучаем возможность переноса трёх ответных встреч четвертьфинала Кубка России по футболу. Процесс находится в рабочем режиме, и точных дат на текущий момент нет. Исключение составляет матч "Ростов" - "Краснодар" (23 февраля), который состоится в запланированный срок", - заявил Куликов.

Ответные матчи должны пройти 23-24 февраля. На этой стадии сыграют "Рубин" - "Локомотив", "Урал" - "Спартак" и "Арсенал" - "Оренбург".

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