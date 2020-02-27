РФС планирует показывать решения VAR на экранах стадионов и по телевизору

Руководитель проекта РФС по внедрению VAR Леонид Калошин заявил, что решения видеорефери будут максимально публичны.

"РФС планирует на гигантских экранах выводить графику по решениям арбитров. Мы планируем запустить подобную графику, возможно, что уже с завтрашнего матча "Крылья Советов" - "Оренбург" он будет задействован. Также соответствующий график будет на картинках телеэкранов. Будет всё также, как на матчах УЕФА.

На каких аренах это будет возможно? Есть стадионы, которые технически поддерживают, есть стадионы, которые не поддерживают. Где это будет возможно сделать, это будет. Самое главное, что на телевизионной картинке более-менее будет одинаково", - сказал Калошин.

Напомним, что, начиная с 19-го тура, VAR будет работать на всех матчах РПЛ. Ранее система помогала судьям в двух-трёх играх за тур.

Не пропустите: Аршавин и Жирков попали в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов за последнее десятилетие. | http://soccernews.ru