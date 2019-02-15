РФС подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году, сообщает "Р-Спорт".

Принять главный матч ЛЧ в сезоне 2020/2021 может принять Санкт-Петербург, а именно стадион "Газпром-Арена".

Единственным конкурентом российской заявки на сегодняшний день является Мюнхен, стадион "Альянц-Арена".

УЕФА огласит имя победителя конкурса в мае-июне текущего года.

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