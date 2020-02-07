РФС поддержал реформу Кубка России

Комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу структуры проведения Кубка России.

Ранее проект изменений в турнире поддержали большинство клубов РПЛ.

По информации журналиста Сергея Егорова, рассматривались два варианта реформы Кубка страны. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Принятые изменения вступят в силу уже в следующем сезоне.

Не пропустите: Пять городов поборются за право проведения финала Кубка России. | http://soccernews.ru