РФС поддержал реформу Кубка России

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РФС поддержал реформу Кубка России

Комитет профессионального футбола РФС одобрил реформу структуры проведения Кубка России.

Ранее проект изменений в турнире поддержали большинство клубов РПЛ.

По информации журналиста Сергея Егорова, рассматривались два варианта реформы Кубка страны. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Принятые изменения вступят в силу уже в следующем сезоне.

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