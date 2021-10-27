РФС поддержит российские футбольные академии

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РФС поддержит российские футбольные академииФото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

РФС согласовал запуск системы финансирования футбольных академий, сообщает телеграм-канал Российского Футбольного Союза. Отмечается, что на это выделят почти 1,5 миллиарда рублей.

"У системы два источника финансирования: это средства от букмекеров, выделяемые согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола", – сообщает пресс-служба РФС.

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