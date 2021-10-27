РФС поддержит российские футбольные академии
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
РФС согласовал запуск системы финансирования футбольных академий, сообщает телеграм-канал Российского Футбольного Союза. Отмечается, что на это выделят почти 1,5 миллиарда рублей.
"У системы два источника финансирования: это средства от букмекеров, выделяемые согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола", – сообщает пресс-служба РФС.
Также не пропустите: Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Директор "Боруссии" высказался о будущем Беллингема
-
Кьеллини высказался о будущем Де Лигта
-
Защитник "Сочи" назвал Ракицкого лучшим в мире на своей позиции
-
Фердинанд высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"
-
РФС поддержит российские футбольные академии
-
Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"
-
1
Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности
-
ЦСКА хочет продлить контракт с Бийолом
-
Футболист ПСЖ был ограблен проституткой
-
Сутормин намерен остаться в "Зените"
-
Погба приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте
-
"Спартак" сделал заявление касательно проведения матча Лиги Европы против "Наполи" в Москве
-
Икарди может перебраться в АПЛ
-
Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности вернуться в "Спартак"
-
"Боруссия" назвала цену на Беллингема
-
Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения
-
Конте может сменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Хавбек "Аделаида Юнайтед" стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера