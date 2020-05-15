РФС подготовил восемь аргументов против возобновления сезона
Российский футбольный союз серьёзно сомневается в перспективах возобновить чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
У РФС есть восемь аргументов против рестарта Премьер-лиги. Их содержание выяснил Sport24.
1) За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19;
2) Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением норм нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации;
3) Условия «социального дистанцирования» во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд;
4) Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции;
5) Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста;
6) Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее 2 метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта;
7) Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться;
8) Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно:
- порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания?
- если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча;
- если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы?
При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью. Совершенно очевидно, что в такой ситуации не могут быть обеспечены целостность соревнования и объективные спортивные результаты, а также имеется большая вероятность срыва возобновленных соревнований.
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства и требования нормативных правовых актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо действовать исключительно в рамках разумного подхода к охране жизни и здоровья футболистов, тренеров, работников футбольных клубов и организаторов соревнований, в связи с чем следует отказаться от возобновления спортивного сезона 2019/20 и считать его незавершенным.
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