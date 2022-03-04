РФС подтвердил, что подаст апелляцию на решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России
Пресс-служба Российского футбольного союза анонсировала разбирательства в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Ранее ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить все российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
"РФС направит апелляцию в CAS на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях. В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.
РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.
Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на предоставление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России", - говорится в заявлении.
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