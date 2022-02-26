РФС подтвердил перенос одного матча Кубка России

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Российский футбольный союз объявил о переносе игры 1/8 финала Кубка страны между "Балтикой" и "Чайкой".

Из-за проблем с авиасообщением матч состоится не 1-го, а 3-го марта.

"Решение было принято после обращения "Чайки", связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на Юге России", - говорится в объяснении РФС.

О других изменениях в расписании 1/8 финала Кубка России не сообщается.

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