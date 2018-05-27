РФС показал, как сборная России смотрела финал Лиги Чемпионов

Теги реал мадридливерпульроссия

РФС показал, как сборная России смотрела финал Лиги ЧемпионовРФС показал, как игроки и тренерский штаб сборной России смотрели финал Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

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