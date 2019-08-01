РФС получил жалобы на судейство от "Ростова" и "Оренбурга"

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РФС получил жалобы на судейство от "Ростова" и "Оренбурга"

В Российском футбольном союзе подтвердили получение жалоб на судейство от "Ростова" и "Оренбурга", сообщает ТАСС.

"Ростов" остался недоволен работой Кирилла Левникова в матче со "Спартаком", а "Оренбург" - решениями Сергея Карасёва во время игры с "Зенитом".

Напомним, что "Ростов" дома сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), уйдя от поражения в компенсированное время.

Что касается "Оренбурга", то приволжская команда на своём поле проиграла "Зениту" со счётом 0:2.

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