РФС поможет "Амкару" и "Тосно" доиграть сезон

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в РФС окажут помощь "Амкару" и "Тосно", что бы оба клуба доиграли нынешний сезон.

"По "Тосно" вопросы должны быть сняты до конца сезона, с "Амкаром" так же. Я недавно разговаривал с президентом Российской футбольной премьер-лиги, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен – люди, которые создавали "Тосно", должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому "власти помогайте". Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес", - сказал он.

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