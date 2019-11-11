РФС поставил ультиматум главе судейского корпуса Егорову

1 Теги рфсалександр егоров

РФС поставил ультиматум главе судейского корпуса Егорову

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что руководство союза выдвинуло ему ультиматум.

"Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас всё получится", - сказал Егоров.

В текущем розыгрыше чемпионата России практически в каждом туре происходят судейские скандалы, связанные с грубыми ошибками арбитров.

Егоров руководит вышеупомянутым департаментом с мая 2018 года.

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