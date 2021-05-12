РФС повторно отказал "Оренбургу" и "Алании" в выдаче лицензий для участия в РПЛ

Апелляционный комитет РФС отклонил апелляции "Оренбурга" и "Алании", которым ранее было отказано в выдаче лицензий для участия в Российской Премьер-Лиге, сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Апелляции ФК "Оренбург" (Оренбург) и "Алания Владикавказ" удовлетворены не были. "Крылья Советов", "Балтика" и "Торпедо" лицензии получили. Их апелляции удовлетворены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Оренбургу" отказано в участии в РПЛ из-за недостаточной вместимости домашнего стадиона. В настоящее время стадион "Газовик" в Оренбурге вмещает 7500 зрителей при минимальном требовании в 10 тысяч. "Алания" получила отказ из-за отсутствия гарантий финансирования.

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