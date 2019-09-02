РФС поздравил Черчесова с днём рождения

Сегодня, 2 сентября, наставник сборной России Станислав Черчесов празднует свой день рождения.

Главному тренеру национальной команды исполнилось 56 лет, с чем его поздравил Российский футбольный союз.

"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с Днём рождения! Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года – выхода на Чемпионат Европы-2020!" - говорится в публикации на официальном сайте РФС.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира.

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