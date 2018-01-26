РФС пожаловался на Федерацию футбола Норвегии

И.о. президента РФС Александр Алаев заявил, что организация пожаловалась в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.

"Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей - это не только про поведение игроков на поле. Фэйр-плей - это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего фэйр-плей - это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придётся объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутацию РФС всеми иными способами" - приводят слова Алаева российские СМИ.

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