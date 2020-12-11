РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС поставил точку в разбирательстве по матчу 1/32 финала Кубка России между "Чайкой" и "Армавиром", который состоялся в августе 2018 года.
Компетентные органы выяснили, что бывший исполнительный директор клуба из Песчанокопского Олег Баян вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, вследствие чего последний обеспечил нужный результат одной из команд.
По информации "Чемпионата", речь идёт о взятке в размере 200 тысяч рублей.
В итоге РФС пожизненно отстранил от футбола Баяна и Матюнина, а результат матча аннулировал, присудив победу "Армавиру" со счётом 3:0.
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