РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС поставил точку в разбирательстве по матчу 1/32 финала Кубка России между "Чайкой" и "Армавиром", который состоялся в августе 2018 года.

Компетентные органы выяснили, что бывший исполнительный директор клуба из Песчанокопского Олег Баян вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, вследствие чего последний обеспечил нужный результат одной из команд.

По информации "Чемпионата", речь идёт о взятке в размере 200 тысяч рублей.

В итоге РФС пожизненно отстранил от футбола Баяна и Матюнина, а результат матча аннулировал, присудив победу "Армавиру" со счётом 3:0.

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