РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Как сообщает Сергей Егоров, технический комитет РФС выразил поддержку идее по ужесточению лимита на легионеров в российской премьер-лиге.
По информации источника, к данному решению комитет пришел на сегодняшнем заседании, которое было посвящено результату сборной России на чемпионате Европы.
О желании усилить лимит журналистам после заседания сказал Никита Симонян. Также, по его сведениям, все члены комитета единогласно поддержали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.
Напомним, что начиная с 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров "8+17", то есть в заявке каждой команды может быть не более восьми футболистов без российского гражданства.
Также не пропустите: Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Бенитес - главный тренер "Эвертона"
-
Булыкин прокомментировал слова Путина о сборной России
-
Роберто Мартинес высказался перед игрой с Италией
-
Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Беседина
-
Виллаш-Боаш высказался о возможном назначении в сборную России
-
Черчесов высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
Слуцкий может вновь возглавить сборную России
-
Путин прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020
-
Артем Ребров высказался о Станиславе Черчесове
-
"Рубин" подпишет защитника "Локомотива"
-
Погба прокомментировал вылет Франции с Евро-2020
-
Суд Москвы вынес приговор брату Кокорина
-
РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
-
Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы
-
"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму
-
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Усмана Дембеле
-
Линекер неожиданным образом прокомментировал удаление игрока сборной Швеции в матче с Украиной
-
Легенда "Зенита" отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
-
Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве