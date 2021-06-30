РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Как сообщает Сергей Егоров, технический комитет РФС выразил поддержку идее по ужесточению лимита на легионеров в российской премьер-лиге.

По информации источника, к данному решению комитет пришел на сегодняшнем заседании, которое было посвящено результату сборной России на чемпионате Европы.

О желании усилить лимит журналистам после заседания сказал Никита Симонян. Также, по его сведениям, все члены комитета единогласно поддержали главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Напомним, что начиная с 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров "8+17", то есть в заявке каждой команды может быть не более восьми футболистов без российского гражданства.

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