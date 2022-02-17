РФС предложит клубам 5 вариантов налога на легионеров

РФС разработал 5 вариантов налога на легионеров, которые в ближайшее время будут предложены клубам.

По сведениям "Матч ТВ", основные варианты - 5 тысяч рублей, 7,5 и 10 за минуту, проведенную одним легионером на поле. Также возможно разделение суммы выплат на легионеров до 23 лет и старше.

Кроме того, грядут серьезные изменения в системе подготовки футболистов и стимулировании детских тренеров. Клубы планируют обязать включать в заявку 4 воспитанников собственной академии и 8 воспитанников других академий России. Каждый воспитанник собственной академии обязан провести в структуре клуба не менее 36 месяцев в возрасте от 14 до 18 лет.

Главная цель реформы - попадание сборной России в топ-10 среди европейских стран в рейтинге ФИФА. На данный момент Россия занимает 19-ю строчку.

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