РФС представил новую систему назначения судей

РФС и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Стороны заключили долгосрочный контракт.

Судьи на матчи назначаются под эгидой РФС и Департаментом судейства. После тестирования у комитета появится компьютерная рекомендательная система.

"Назначение судей на матчи зависит от рейтинга судьи (определяется Департаментом инспектирования), сложности матча (оценивается экспертной комиссией), логистических ограничений (возможность судьи добраться в конкретный день в конкретный город), наличия травм, региональной принадлежности судей, показателей текущей формы, определяемых Департаментом судейства на основании данных о физической готовности (данные Polar и анализ Национального фитнес-инструктора), качества занятий на еженедельных теоретических занятиях (оценку проставляет руководитель Департамента судейства), качества и интенсивности изучения английского языка и иных индивидуальных ограничений. Если раньше назначения происходили в ручном режиме, то в скором времени рекомендовать более подходящих судей будет независимый от человеческого фактора алгоритм, который позволит точнее учитывать большое число ограничений", - говорится в сообщении.

Рекомендательная система позволяет проводить назначения всей судейской бригады на матч: судей, помощников судей, видеоарбитров и помощников видеоарбитра и резервных судей.

Одними из ключевых параметров, влияющих на назначения, являются рейтинги судей и матчей. Рейтинг судей соответствует правилам ФИФА.

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