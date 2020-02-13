РФС представил новый формат Кубка России (фото)

Сегодня, 13 февраля, РФС принял решение утвердить новую структуру проведения Кубка России.

По мнению президента союза Александра Дюкова, эти изменения помогут решить ряд задач.

"Первая задача - популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая - команды, не играющие в еврокубках, проведут больше матчей. Плюс можно играть в дни ЛЧ. Это сохраняет дополнительные окна для игр", - сказал функционер.

Теперь участники еврокубков будут стартовать в Кубке России с 1/8 финала.

Кроме того, департамент стратегии и развития представил фотографии, на которых показано, как это будет.

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