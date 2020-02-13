РФС представил новый формат Кубка России (фото)
Сегодня, 13 февраля, РФС принял решение утвердить новую структуру проведения Кубка России.
По мнению президента союза Александра Дюкова, эти изменения помогут решить ряд задач.
"Первая задача - популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ. Вторая - команды, не играющие в еврокубках, проведут больше матчей. Плюс можно играть в дни ЛЧ. Это сохраняет дополнительные окна для игр", - сказал функционер.
Теперь участники еврокубков будут стартовать в Кубке России с 1/8 финала.
Кроме того, департамент стратегии и развития представил фотографии, на которых показано, как это будет.
Не пропустите: Семин рассказал, как ему подарили часы по цене элитного автомобиля| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Антальяспор" пробился в полуфинал Кубка Турции
-
"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"
-
Каррера сравнил АЕК со "Спартаком"
-
Агент Кокорина: "Какие можно обсуждать перспективы? До завтра дожить надо"
-
Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу
-
Семин высказался о ситуации с Миранчуком
-
Бэйл получил небольшое повреждение и тренируется в обычном режиме
-
Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС
-
Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата
-
РФС представил новый формат Кубка России (фото)
-
Вальверде рассказал о своих дальнейших планах
-
Семин рассказал, как ему подарили часы по цене элитного автомобиля
-
"Ювентус" нацелился на чемпиона мира-2018
-
"Динамо" не сумело обыграть казахстанский клуб. Комличенко отдал голевую передачу
-
Кроме Кокорина, в "Сочи" может перейти еще один игрок "Зенита"
-
Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси
-
ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Малком рассказал, когда он вернется на поле
-
"Торпедо" подписало воспитанника ЦСКА
-
2
Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15