РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ
РФС представил список 33 лучших игроков по итогам сезона РПЛ 2019/20.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА) Матвей Сафонов ("Краснодар") Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Дуглас Сантос (все - "Зенит") Сергей Петров, Урош Спаич (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат") Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Аиртон (все - "Спартак").
Полузащитники: Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (все - "Локомотив"), Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Матиас Норманн, Алексей Ионов (оба - "Ростов"), Вандерсон ("Краснодар").
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба - "Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов ("Ростов").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22