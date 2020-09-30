РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

РФС представил список 33 лучших игроков по итогам сезона РПЛ 2019/20.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА) Матвей Сафонов ("Краснодар") Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Дуглас Сантос (все - "Зенит") Сергей Петров, Урош Спаич (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат") Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Аиртон (все - "Спартак").

Полузащитники: Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (все - "Локомотив"), Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Матиас Норманн, Алексей Ионов (оба - "Ростов"), Вандерсон ("Краснодар").

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба - "Зенит"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов ("Ростов").

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