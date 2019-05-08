РФС презентовал логотип финала Кубка России-2019

22 мая в Самаре пройдет финальная встреча Кубка России сезона-2018/19.

Команды, которые встретятся в финале станут известны 15 моя, когда состоятся полуфинальные матчи.

"Ростов" сыграет с "Локомотивом" (первый матч - 2:2), а "Арсенал" - с "Уралом" (первый матч - 0:1).

РФС подготовит масштабный праздник, посвященный финальным встречам. Кроме того союз презентовал логотип финала Кубка России - 2019.

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