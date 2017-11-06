РФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности Месси

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РФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности МессиРФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как информирует El Mundo Deportivo, российская сторона в связи с угрозами, которые были посланы форварду "бело-голубых" со стороны террористической организации "ИГИЛ" (запрещенной в России), приняла соответствующие меры предосторожности во время пресс-конференций и тренировок южноамериканской команды. Кроме того, футболисту была обеспечена дополнительная охрана.

Напомним, Месси прибыл в Москву сегодня утром. | soccernews.ru

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