РФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности Месси

РФС принял беспрецедентные меры для обеспечения безопасности главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как информирует El Mundo Deportivo, российская сторона в связи с угрозами, которые были посланы форварду "бело-голубых" со стороны террористической организации "ИГИЛ" (запрещенной в России), приняла соответствующие меры предосторожности во время пресс-конференций и тренировок южноамериканской команды. Кроме того, футболисту была обеспечена дополнительная охрана.

Напомним, Месси прибыл в Москву сегодня утром. | soccernews.ru