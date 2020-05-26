РФС принял в работу проект "Цифровой стадион"
Российский футбольный союз начинает работать над реализацией проекта под названием "Цифровой стадион".
Речь идёт о медиа-платформе развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, которая позволит погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.
"Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта "Цифровой стадион" мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира", - рассказал председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв.
Напомним, что после возобновления РПЛ матчи будут проходить без зрителей. Причина - угроза заражения людей в условиях пандемии коронавируса.
Не пропустите: Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке. | http://soccernews.ru
главное
-
Владельцы "Манчестер Сити" и Red Bull хотят инвестировать в "Уфу"
-
"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым
-
"Реал" намерен летом купить нового хавбека. Зидан выбирает между двумя игроками
-
"Милан" назвал официальный диагноз Ибрагимовича
-
Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге
Лента новостей
-
Агент бразильца Кака высказался о несостоявшемся переходе игрока в ЦСКА
-
Полю Погба придется пойти на значительные финансовые потери ради возвращения в "Ювентус"
-
Семин ответил Дзюбе, который прокомментировал уход тренера из "Локомотива"
-
Дзюба назвал три вещи, которые сделает после окончания карантина
-
Гендиректор "Уфы" отреагировал на информацию о возможных инвестициях в клуб от City Football Group и Red Bull
-
Комличенко рассказал об интересе со стороны других клубов до перехода в "Динамо"
-
1
Азмун допускает уход из "Зенита"
-
1
Владельцы "Манчестер Сити" и Red Bull хотят инвестировать в "Уфу"
-
1
"Ротор" ведёт переговоры об аренде игрока "Спартака"
-
Стали известны предполагаемые сроки восстановления Ибрагимовича
-
1
"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым
-
1
"Реал" намерен летом купить нового хавбека. Зидан выбирает между двумя игроками
-
Бэйл не понимает, почему люди негативно относятся к его увлечению гольфом
-
"Ростов" бросил вызов Криштиану Роналду
-
Смолов прокомментировал решение возобновить РПЛ с 21 июня
-
"Милан" назвал официальный диагноз Ибрагимовича
-
1
Несколько клубов РПЛ поспорят за белорусского защитника Юзепчука
-
Газзаев поздравил Гинера с 60-летием
-
1
РФС принял в работу проект "Цифровой стадион"
-
1
"АЗ Алкмаар" обратился в УЕФА в связи с несправедливым распределении мест в еврокубках от Эредивизи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20