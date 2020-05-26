РФС принял в работу проект "Цифровой стадион"

1 Теги рфс

РФС принял в работу проект "Цифровой стадион"

Российский футбольный союз начинает работать над реализацией проекта под названием "Цифровой стадион".

Речь идёт о медиа-платформе развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, которая позволит погрузиться в атмосферу основных стадионов страны.

"Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта "Цифровой стадион" мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков. С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира", - рассказал председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв.

Напомним, что после возобновления РПЛ матчи будут проходить без зрителей. Причина - угроза заражения людей в условиях пандемии коронавируса.

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Комментарии

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kotovvladimirg

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