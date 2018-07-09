РФС принял важное решение о будущем Черчесова в сборной России

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РФС принял важное решение о будущем Черчесова в сборной России

РФС намерен сохранить на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, наставнику будет предложен новый контракт до лета 2022 года. Таким образом, Черчесов будет готовить сборную России к чемпионату Европы-2020 и ЧМ-2022.

Напомним, что Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Не пропустите: Черчесов пообещал, что Россия на ЧМ-2022 выступит еще лучше. | http://soccernews.ru

Комментарии
Виктор Русаков

P.S. Виктор Русаков Да, Фернандесу нельзя было поручать пробить пенальти после забитого головой гола, априори нахождения в зоне психологического спада, после счёта 2:2! Здесь недоработал командный психолог! Касательно Смолова - стратегическая ошибка тренера: нельзя брать в белую команду исколотого сатанинской энергетикой - игрока с поражённой психикой подобострастия! И, касательно второго гола в наши ворота: посмотрите - пять наших защитников и двое ХОРВАТОВ, раскрутили голевую ситуацию. Третья стратегическая ошибка тренера: Игнашевич! Поскольку он морально уже ТРЕНЕР и последний матч доигрывал в качестве игрока сборной! Одной ногой он был уже тренером, а второй ещё сборником! На двух стулья не усидишь... Второй гол на совести Игнашевича и его партнёров по защите... Последнее, никогда нельзя ретушировать ПРОВАЛ сборной и делать из них "героев" - аукнется в будущем! А надо до такой степени искоренить энергию ложности статуса сборника, чтобы приходя в сборную, приглашённый игрок был напичкан только высочайшей ответственностью, как энергией японцев, которые выигрывая 2:0 уступили 3:2, но мне не было за них стыдно! Просто объективно физически их не хватило на второй тайм! А психологически они были готовы умереть за свой государственный флаг, и, умирали, достойно! Пятеро наших защитников ОБОСРАЛИСЬ против двух ХОРВАТОВ! Сделает ли тренер выводы? Уверен - НЕТ! Кстати, а он и не собирается подавать в отставку, как честный человек, если он настоящий профессионал... Молчит, что команда вышла не проходя естественный ОТБОР, на правах страны-организатора... А он ведёт как-будто он прошёл предварительные отборочные игры, вывел команду на ЧМ-2018 и дошёл до четвертьфинала... Некрасиво! НО, он человек кавказоидной психики, что понятно! Черчесов уже ждёт отборочные Чемпионата Европы... И, полагаю, что его оставят на посту тренера сборной РФ... Такова ведь власть страны - иудео-кавказоидная... Прости меня, Господи! Виктор Русаков

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Андрей Морев

Наконец то "прозрели", УРОДЫ! Сами они НИКОГДА НИЧЕГО НЕ завоевывали! Жаба душит! ЭТОТ Тренер из "молодёжки" и "последних живых" СТАРИКОВ СДЕЛАЛ(!) команду, которая повторила ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ всего СОВЕТСКОГО футбола, и сделала его теперь достижением РОССИЙСКОГО футбола - выход в 1/4 финала ЧМ по футболу. И мы в этом четвертьфинале НЕ(!) проиграли. Только в "лотерее" НЕ повезло! А ведь в СССР были такие команды как "Динамо" КИЕВ и "Динамо" Тбилиси, "Арарат", "Пахтакор" и целый ряд других команд, игроки которых занимали немалый "процент" в рядах нашей СБОРНОЙ СССР. Иногда этот "процент" был просто БОЛЬШИНСТВОМ игроков в Сборной. Теперь у нас НЕТ этого КАДРОВОГО РЕЗЕРВА (один только Джикия "прибился" - но и тому не повезло - травма "выбила". Но мы ЖДЁМ его в сборной!). И вот с этими МАЛЬЧИШКАМИ из "русских селений" он дал так "прикурить" многим "грандам" мирового футбола, что они это запомнят НАВСЕГДА! Хорваты еле живые, на "полусогнутых коленках" уползали после своей "победы" в раздевалку. Не мешайте ОСЕТИНУ работать! Хватит БОЛТАТЬ! Займитесь вместо болтовни развитием и восстановлением СИСТЕМЫ ДЮСШ по футбоу по ВСЕЙ РОССИИ! Черчесову - котракт на ДЕСЯТЬ ЛЕТ! А нам ВСЕМ - побед НАШЕГО ФУТБОЛА в ФИНАЛАХ и ПОЛУФИНАЛАХ на ЧМ, ЧЕ и др. турнирах! болельшик с 1964 года - А.Морев

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Геннадий

Спасибо нашему отечественному тренеру, доказавшему вместе с командой силу и значение русского духа, когда через не могу достигается победа. Россия чемпионат мира по футболу официально проиграла только в счете по игре, а по сути Черчесов сотворил подвиг и достоин наивысочайшей государственной награды. Кто за, прошу поддержать.

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Анастасия

Черчесов и вся наша команда молодцы!!! Спасибо Вам за отличную игру!!!

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