РФС принял важное решение о будущем Черчесова в сборной России

РФС намерен сохранить на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, наставнику будет предложен новый контракт до лета 2022 года. Таким образом, Черчесов будет готовить сборную России к чемпионату Европы-2020 и ЧМ-2022.

Напомним, что Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Не пропустите: Черчесов пообещал, что Россия на ЧМ-2022 выступит еще лучше. | http://soccernews.ru