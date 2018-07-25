РФС принял важное решение по Кубку России

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РФС принял важное решение по Кубку России

В Кубке России будет разрешена четвертая замена в дополнительное время, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, соответствующее решение будет принято в четверг на исполкоме РФС. 

Стоит отметить, что подобное новшество использовалось на Чемпионате Мира-2018.

Ранее сообщалось, что стадии 1/4 и 1/2 финала Кубка России будут проводиться из двух матчей.

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