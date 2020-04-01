РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

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РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

На Исполкоме Российского футбольного союза было принято решение приостановить все футбольные соревнования до 31 марта из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

Ситуация с пандемией признана форс-мажором, которые вызван причинами, не зависящими от работодателей и работников. Данные обстоятельства не являются уважительной причиной для разрывов контрактов между игроками и тренерами.

Напомним, что в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.

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