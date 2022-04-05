РФС признал ошибку арбитра в пользу "Локомотива" в матче со "Спартаком"

Фото: твиттер Сергея Карасева/Автор неизвестен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла решение по жалобе "Спартака" на судейство Сергея Карасева в матче 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), сообщается на официальном сайте организации.

ЭСК РФС признал ошибочным не удаление полузащитиника "Локомотива" Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте за грубый фол на хавбеке "красно-белых" Кристофере Мартинсе. При этом ЭСК посчитал верным решение Карасева не засчитывать гол форварда "Спартака" Квинси Промеса на 39-й минуте из-за офсайда.

"Спартак", набрав в 23 турах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "Спартак" проведет 10 апреля на своем поле с тульским "Арсеналом".

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