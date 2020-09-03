РФС признал ошибочными решения судей в матчах "Ротор" - "Спарта" и "Динамо" - "Зенит"

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РФС признал ошибочными решения судей в матчах "Ротор" - "Спарта" и "Динамо" - "Зенит"

Российский футбольный союз определил ошибки арбитров в матчах 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ротор" (Волгоград) – "Спартак" (Москва). (Арбитр – Станислав Васильев). Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Ротора" на 53-й минуте матча. В этой встрече "Спартак" забил единственный гол именно с данного 11-метрового.

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург). (Арбитр – Станислав Васильев). Судья ошибочно удалил Дмитрия Скопинцева ("Динамо") на 71-й минуте матча. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Динамо" на 46-й минуте матча. Судья ошибочно удалил игрока Вильмара Барриоса ("Зенит") на 83-й минуте матча. Оба удаления произошли при счете 1:0 в пользу "Динамо". До конца матча счет не изменился.

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