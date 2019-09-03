РФС призвал тренеров быть более сдержаннее в отношении судей

Руководитель службы по коммуникациям РФС Кирилл Мельников обратился к тренерам с просьбой быть более сдержаннее в отношении судей. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценку судейству. В оценках ничего такого нет, но на наш взгляд они бывают некорректными. Мы призываем тренеров воздерживаться от оценок, особенно на эмоциях, после матчей. Есть европейская практика, где вообще запрещено высказываться в адрес судей. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее", - сказал Мельников.



Напомним, недавно главного тренера "Зенита" Сергея Семака отстранили от двух матчей из-за того, что он назвал судейскую бригаду козлами по итогам матча 6-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).

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