РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021

Пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером молодежной сборной Михаилом Галактионовым.

Новое соглашение будет действовать до конца 2022 года.

36-летний Галактионов работает в структуре РФС с 2014 года. Он возглавлял сборные России U17, U19, U20, а сейчас работает с командой U21, которая пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года.

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