РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021
Пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером молодежной сборной Михаилом Галактионовым.
Новое соглашение будет действовать до конца 2022 года.
36-летний Галактионов работает в структуре РФС с 2014 года. Он возглавлял сборные России U17, U19, U20, а сейчас работает с командой U21, которая пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года.
Не пропустите: Кашшаи уверяет, что 83% матчей РПЛ прошли без серьезных судейских ошибок. | http://soccernews.ru
главное
-
Коста попрощался с "Атлетико"
-
The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
-
Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера
-
Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров
Лента новостей
-
Коста попрощался с "Атлетико"
-
В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году
-
The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
-
«Спартак» не будет проводить контрольные матчи на первом сборе в Дубае
-
РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021
-
"Аталанта" усилилась защитником сборной Дании
-
2
Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера
-
Болельщики "Лацио" выбрали игрока года
-
Де Хеа высказался о борьбе за чемпионство
-
Владимир Федотов назвал лимит на легионеров злом для РПЛ
-
Бобан выиграл суд у "Милана". На кону было 5.3 миллиона евро
-
Радимов высказался о провале "Зените" в Лиге Чемпионов
-
Кашшаи уверяет, что 83% матчей РПЛ прошли без серьезных судейских ошибок
-
Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца
-
Джикия выбрал европейский чемпионат, в котором хотел бы сыграть
-
"Арсенал" заинтересован в Эриксене
-
"Рома" в твитере показало милое видео маленького фаната Ромы, которому подарили футболку Джеко
-
1
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров
-
Лотар Маттеус раскритиковал Лева
-
1
Калиниченко: "Пускай мне "прилетит", но борщ - украинский!"