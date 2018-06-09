РФС прокомментировал ситуацию с Жирковым

Пресс-служба РФС успокоила фанатов сборной России.

"С Юрием Жирковым все нормально, все в порядке" - заявили в РФС.

Напомним, что Жирков стал единственным игроком сборной, который досрочно покинул сегодняшнюю открытую тренировку команды.

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